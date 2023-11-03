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В Кремле ответили на вопрос о графике Путина на следующей неделе

Песков назвал загруженным расписание Путина на следующей неделе

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Павел Бедняков/РИА Новости

Расписание президента РФ Владимира Путина на следующую неделю очень загружено. Об этом в ходе регулярного брифинга рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, какие мероприятия глава государства планирует посетить в период с 6 по 12 ноября. Однако представитель российского лидера не стал раскрывать конкретные планы Путина.

«Давайте мы не будет заранее анонсировать. Неделя загруженная», — указал Песков.

При этом он добавил, что 3 ноября президент проведет встречу с представителями Общественной палаты (ОП) восьмого созыва. Также российский лидер примет участие еще в нескольких мероприятиях, однако они являются рабочими и не подлежат публичному освещению.

За день до этого Песков прокомментировал проведение поздних встреч у Путина. Пресс-секретарь Кремля пояснил, что появление подобных мероприятий в графике связано с сильной загруженностью рабочего расписания главы государства.

Как сказал представитель президента, в настоящее время российский лидер интенсивно работает по международному направлению и внутренней повестке. В связи с этим уложиться в световые сутки просто не получается, подчеркнул Песков.

Ранее власти Экваториальной Гвинеи пригласили Путина на саммит «Россия — Африка» в случае его проведения в стране.

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