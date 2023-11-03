Россия продолжит добиваться снятия санкций против зерна

Россия намерена продолжить добиваться снятия ограничений на экспорт зерна, а также хочет нарастить производство продовольствия. Об этом в кулуарах Евразийского экономического форума рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. Его слова приводит РИА Новости.

Грушко напомнил тезисы президента РФ Владимира Путина, согласно которым, российское государство готово не только выполнять обязательства перед беднейшими странами, но и намерено добиться снятия наложенных на Россию «по надуманным политическим причинам» санкций.

По мнению представителя МИД, роль России в обеспечении продовольственной безопасности будет расти, а доля страны в мировой торговле зерновых, в данный момент достигающая 20%, увеличится.

«Это неотъемлемая часть нашей политики. Мы будем продолжать наращивать сельскохозяйственное производство, в том числе понимая, что этот ресурс востребован во многих странах», — заключил Александр Грушко.

До этого в МИД РФ назвали условия для возобновления зерновой сделки. Главное из них — нормализация экспорта российской сельхозпродукции.

Подробнее о том, что такое зерновая сделка, и почему Россия вышла из нее, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что Россия соберет второй по размеру в истории урожай зерна.