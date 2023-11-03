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Французский политик призвал Украину перейти к переговорам о мире

Французский политик Филиппо: Зеленскому нужно прекратить надеяться на НАТО

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Vincent Isore/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети Х (бывшая Twitter), что украинское контрнаступление, в провале которого недавно публично признался главком ВСУ Валерий Залужный, было заранее обречено на крах, в связи с чем сейчас Украине нужно сфокусироваться на мирном разрешении конфликта.

«Мы так долго об этом (о провале контрнаступления. — «Газета.Ru») предупреждали! Пришло время прекратить бойню и перейти к переговорам о мире. Скорее!» – призвал политик.

Филиппо также отметил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пора перестать рассчитывать на поддержку НАТО.

«Зеленский, с НАТО покончено», — написал он.

До этого заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что реализация Киевом «глубокого и красивого прорыва» невозможна. Эксперт обратил внимание, что украинский военачальник пытается сбросить вину за провал контрнаступления ВСУ на тяжелые обстоятельства и западные страны, зная о том, что Киев недооценил степень подготовленности российских войск.

В интервью The Economist Залужный заявил, что российско-украинский конфликт зашел в тупик, подобный тому, в котором оказались участники Первой мировой войны.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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