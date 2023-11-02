В Норвегии сочли недопустимыми двойные стандарты по Газе и Украине

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что необходимо бороться с впечатлением, будто бы страны Запада используют двойные стандарты, оценивая атаки Израиля в секторе Газа и события на Украине. Об этом он сообщил в интервью агентству TT.

Он счел правильным противодействие впечатлению, будто Запад пользуется двойными стандартами в оценках конфликта на Ближнем Востоке и в Европе.

«Когда мы критикуем Россию за ее злоупотребления на Украине, то здесь мы правы и морально, и юридически. Но эти же стандарты мы должны применять и к нашим друзьям. Я считаю Израиль другом, но при этом полагаю, что наш друг Израиль зашел слишком далеко», — сказал глава МИД Норвегии.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в израильской армии заявили, что находятся «у ворот города Газа».