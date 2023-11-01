В израильской армии заявили, что находятся «у ворот города Газа»

Командующий 162-й дивизией израильской армии бригадный генерал Итцик Коэн заявил, что силы его дивизии находятся «у ворот города Газа». Об этом сообщает Times of Israel.

«ХАМАС выбрал эту войну, не мы выбирали эту войну», — заявил он.

По его словам, пять дней назад его дивизия получила важную задачу — «пойти и окончательно покончить с ХАМАС».

Коэн заявил, что за последние пять дней была уничтожена большая часть сил ХАМАС, атакованы стратегические объекты движения — арсеналы с оружием и тоннели.

До этого глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что продолжение атак Израиля на сектор Газа будет иметь серьезные последствия. Во время визита в Турцию он отметил, что Тегеран требует срочно остановить боевые действия. Он добавил, что его визит в Турцию связан не только с конфликтом на Ближнем Востоке, но и обсуждением возможной поездки в Анкару президента Ирана Эбрахима Раиси.

Ранее в США пообещали помогать Израилю, несмотря на страдания палестинцев.