МИД Украины потребовал от Анкары объяснений из-за участия делегации Ялты в форуме в Турции

Украина потребовала от турецких властей объяснений из-за участия делегации Ялты в прошедшем в Турции заседании всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Об этом официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Николенко, Киев с чрезвычайной серьезностью воспринимает эту ситуацию. МИД Украины запросил официальные объяснения у Турции по поводу статуса визита представителей администрации Ялты. Украинский чиновник заявил, что, по его сведениям, на форуме обсуждалась возможность установления побратимских связей Ялты с одним из муниципальных районов Стамбула.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжает разработку гуманитарных инициатив по конфликту на Украине, главной целью которых является прекращение огня.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине продлится еще долгое время, а Россия никогда не уйдет из Крыма.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.