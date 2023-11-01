Иорданский министр принудил Нидерланды воздержаться при голосовании в ООН

Накануне голосования в ООН по вопросу прекращения огня в Газе иорданский министр де-факто шантажировал Нидерланды, угрожая прекратить поддержку Украины со стороны арабских стран. Об этом сообщает голландская газета NRC.

Как пишет издание, за несколько дней до голосования голландскому министру иностранных дел Ханке Брюинз Слот позвонил иорданский коллега Айман Сафади. Он заявил, что проект резолюции был изменен с учетом интересов западных стран.

В частности, термин «немедленное прекращение огня» был заменен на «продолжающееся гуманитарное прекращение огня». Он призвал Нидерланды поддержать иорданскую резолюцию.

По версии издания, министр сказал в общении, что в противном случае поддержка Украины со стороны арабских стран станет затруднительной.

Нидерланды, которые изначально планировали проголосовать против, в итоге воздержались.

Голосование в ООН по иорданскому проекту с призывом к немедленному гуманитарному прекращению огня и перемирию в Газе прошло в ночь на 30 октября. Его поддержали 120 стран, включая Россию, Китай, Бразилию. Воздержались представители Нидерландов, Австралии, Канады, Германии, Италии, Украины. Против — 14 стран, в том числе США, Израиль, Австрия, Чехия, Хорватия, Венгрия.

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