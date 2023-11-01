Путин встретится с главой Экваториальной Гвинеи

Президент России Владимир Путин проведет встречу с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Завтра Мбасого прибудет в российскую столицу с официальным визитом, где и встретится с Путиным, говорится в сообщении. Лидеры государств обсудят перспективы сотрудничества стран в различных сферах, а также поговорят об укреплении связей РФ с государствами Центральной Африки.

Отмечается, что в настоящее время именно Экваториальная Гвинея является председателем в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА).

Также на этой неделе в планы Путина входят совещание с членами Совбеза РФ, участие в мероприятиях 4 ноября и встреча с обновленным составом Общественной палаты. Запланированы и встречи с другими зарубежными коллегами.

Вечером 1 ноября ожидается совещание по экономическим вопросам с участием российского президента.

Ранее стало известно, планирует ли Путин связываться с США перед подписанием дератификации ДВЗЯИ.