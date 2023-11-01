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В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию

Песков прокомментировал возвращение Фридмана в РФ словами «родина у всех одна»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал возвращение бизнесменов на родину нормальным процессом.

На вопрос журналиста, как в Кремле оценивают возвращение совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана в Россию, Песков отметил, что родина у россиян одна. Он также подчеркнул, что Фридман не является олигархом.

«Это предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен. Это норм процесс. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна», — резюмировал Песков.

До этого президент России Владимир Путин прокомментировал возвращение Фридмана в РФ. Он заявил, что одно дело нарушать закон, а другое — морально-этические нормы.

По словам президента, Фридман почувствует, если большинство граждан оценивают его поведение как аморальное.

Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев говорил, что следует основательно изучить все вероятные факты нарушений со стороны Фридмана.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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