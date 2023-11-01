Российская Федерация не раз предупреждала Запад о возможном начале войны в Евразии, вызванной наплывом мигрантом из-за кризиса на Ближнем Востоке. Об этом написал обозреватель турецкого издания dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

»Москва постоянно предупреждает, что в евразийском регионе могут начаться конфликты», — заявил он.

По словам автора статьи, никакие предупреждения России, которую «пытаются представить «монстром» на фоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, «не были приняты во внимание».

Он указал, что в самое ближайшее время могут сбыться прогнозы российской стороны о конфликте на Ближнем Востоке. Как отметил журналист, если США продолжат разжигать войну в этом регионе, то прекращение огня на Ближнем Востоке «станет мечтой».

До этого экс-разведчик Соединенных Штатов Тони Шаффер говорил, что заявление президента России Владимира Путина о конфликте на Ближнем Востоке и его трезвая оценка ситуации является тревожным сигналом для Вашингтона.

По его мнению, политика администрации главы Белого дома Джо Байдена подлила масла в огонь уже существующих конфликтов и разногласий на Ближнем Востоке, и российский лидер это осознает.

11 октября Путин назвал политику США на Ближнем Востоке очевидным провалом.

Ранее Путин оценил заявления США о возможности войны с Россией и Китаем.