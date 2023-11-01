Верховный суд впервые за 100 лет обновит понятие длящихся и продолжаемых преступлений

Пленум Верховного суда (ВС) готовит постановление о вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях. Предлагаемые поправки, которые появились впервые с 1929 года, как считают эксперты, не являются революционными, но способны ужесточить ответственность за некоторые деяния, сообщает газета «Ведомости».

Пленум указывает судам отличать продолжаемое преступление от совокупности преступлений, формально обладающей отдельными признаками единого преступления.

Сотрудник «Института условно-досрочного освобождения» Игорь Ивлев указывает, что ранее деяния наркосбытчиков по созданию закладок для продажи разным покупателям, распределенных из одной партии запрещенных препаратов, квалифицировались зачастую как одно преступление. Если закладки делались в одном районе или городе в непродолжительный период времени. Верховный суд поясняет, что это разные преступления.

По объяснению ВС, при наличии признака, предусмотренного соответствующей нормой, продолжаемое преступление квалифицируется с учетом этого признака в целом, указал заведующий «Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов. Допустим, несколько эпизодов вымогательства, в ходе одного из которых применено насилие, в целом квалифицируется как «вымогательство с применением насилия».

В начале октября Верховный суд РФ запретил считать отказ обвиняемого в предоставлении доступа к смартфону доказательством виновности.

Ранее троим осужденным по делу Голунова экс-полицейским изменили наказание.