Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США проведут испытательный пуск МБР без боевой части

Пентагон: США проведут испытательный пуск МБР без боевой части

close
100%
Yuri Gripas/Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США намерены провести тренировочный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, но без боевой части.

«Завтра с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии состоится заранее запланированный тестовый пуск… межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части», — сообщил Райдер.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает соблюдать количественные ограничения, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, Россия уведомляет о предстоящих пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Ранее Воронцов отметил, что приостановление действия ДСНВ являлось вынужденным, легитимным и полностью обоснованным шагом со стороны России.

16 октября МИД РФ выразил опасение, что США вернут на территорию Британии ядерное оружие. По словам директора Департамента внешнеполитического ведомства по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова, подобный шаг учитывается в стратегии обеспечения оборонных интересов России. Воронцов добавил, что приостановление действия ДСНВ являлось вынужденным, легитимным и полностью обоснованным шагом со стороны России.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий