Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США намерены провести тренировочный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, но без боевой части.

«Завтра с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии состоится заранее запланированный тестовый пуск… межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части», — сообщил Райдер.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает соблюдать количественные ограничения, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, Россия уведомляет о предстоящих пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Ранее Воронцов отметил, что приостановление действия ДСНВ являлось вынужденным, легитимным и полностью обоснованным шагом со стороны России.

16 октября МИД РФ выразил опасение, что США вернут на территорию Британии ядерное оружие. По словам директора Департамента внешнеполитического ведомства по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова, подобный шаг учитывается в стратегии обеспечения оборонных интересов России. Воронцов добавил, что приостановление действия ДСНВ являлось вынужденным, легитимным и полностью обоснованным шагом со стороны России.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.