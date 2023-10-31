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США готова к диалогу с Россией по контролю над вооружениями

Госдеп: США готова к диалогу с Россией по контролю над вооружениями

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Официальный представитель Госдепа США сообщил, что страна готова к диалогу с Россией по вопросам разработки систем контроля над вооружением после 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как публично заявил советник (президента США. — «Газета,Ru») по национальной безопасности Джейк Салливан, США готовы к взаимодействию с Россией по вопросам управления ядерными рисками и разработки системы контроля над вооружениями на период после 2026 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что США готовы к ведению данных дискуссий.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что терпение российских властей по отношению к странам Запада лопнуло из-за их эгоистичной политики, касающейся обеспечения европейской безопасности. Глава ведомства отметил, что Москва долгие годы терпела расширение западных военных блоков. Более того, в 2010 и 2021 годах правительство страны предлагало зарубежным партнерам подписать договоры об отказе от расширения таких организаций и обеспечении безопасности иными способами.

Ранее МИД РФ поставил западным странам условие для возобновления диалога.

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