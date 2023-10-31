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Фон дер Ляйен оценила перспективы членства Сербии в ЕС

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что приветствует членство Сербии в Евросоюзе

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Johanna Geron/Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поприветствовала потенциальное членство Белграда в Европейском союзе (ЕС), отметив, что Сербия является одной из наиболее продвинутых стран на пути к вступлению в политическое объединение. Такие заявления она сделала на совместной пресс-конференции с главой государства Александром Вучичем в Белграде, передает Tanjug.

Она отметила, что мир переживает период глобальных потрясений, необходимо укреплять единство и безопасность европейского континента, и расширение ЕС является одним из способов достижения целей.

«Мы хотим, чтобы Сербия присоединилась к нашему союзу, это предложение основано на доверии, взаимности и партнерстве... Это обещание мира и процветания, а также уникальная возможность…», — заявила фон дер Ляйен.

Глава ЕК выразила надежду, что Сербия сможет воспользоваться этим моментом.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью телеканалу CNN, что вступление страны в Евросоюз является для него приоритетом.

«Да», — сказал глава государства, отвечая на предположение телеведущей о приоритетной важности вступления Сербии в ЕС.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявляла, что не уверена в возможности получения страной полноценного членства в Евросоюзе в 2030 году.

Она также говорила, что вступление Сербии в Евросоюз станет гарантом безопасности целого региона. Брнабич отмечала, что государства Западных Балкан должны быть частью мирного проекта. По ее мнению, долгосрочный мир в этой части Европы можно гарантировать быстрее благодаря сотрудничеству Сербии с Евросоюзом.

Ранее стало известно, сколько граждан Сербии хотят вступления в ЕС.

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