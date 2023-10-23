Стало известно, сколько граждан Сербии хотят вступления в ЕС

Большинство граждан Сербии выступают против вступления страны в Европейский союз, сообщает Tanjug со ссылкой на опрос агентства Faktor plus.

Согласно статистическим данным, 41% опрошенных выступил против присоединения Белграда к ЕС. Другие 38% респондентов заявили, что хотели бы видеть Сербию в политическом объединении.

Еще 21% участвовавших в опросе затруднились дать ответ на вопрос о евроинтеграции.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью телеканалу CNN, что вступление страны в Евросоюз является для него приоритетом.

«Да», — сказал глава государства, отвечая на предположение телеведущей о приоритетной важности вступления Сербии в ЕС.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявляла, что не уверена в возможности получения страной полноценного членства в Евросоюзе в 2030 году.

Она также говорила, что вступление Сербии в Евросоюз станет гарантом безопасности целого региона. Брнабич отмечала, что государства Западных Балкан должны быть частью мирного проекта. По ее мнению, долгосрочный мир в этой части Европы можно гарантировать быстрее благодаря сотрудничеству Сербии с Евросоюзом.

Ранее в Болгарии предложили Сербии сделать выбор между ЕС и РФ.