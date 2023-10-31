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Экс-глава МВД Украины рассказал об авторитарном стиле управления Зеленского

Экс-глава МВД Украины Луценко обвинил Зеленского в авторитарном стиле управления

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Евгений Котенко/РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский придерживается авторитарного и жесткого стиля управления, что имеет свои негативные последствия. Такое заявление сделал экс-министр внутренних дел и бывший генеральный прокурор страны Юрий Луценко, давший интервью для немецкой газеты Die Welt.

Как отметил бывший руководитель ведомства, решения и действия главы государства бывают ошибочны. Однако украинское руководство тщательно скрывает просчеты Зеленского, подчеркнул он.

«Зеленский правит как авторитарный единоличный правитель, что имеет негативные последствия», — указал Луценко.

Он добавил, что после начала политической карьеры Зеленский начал «зачастую выступать сольно». В результате действующий президент оказался в центре внимания и перестал видеть, кто еще «находится в зале».

По словам Луценко, сейчас украинскому лидеру важно только одно — чтобы ему аплодировали.

30 октября американский журнал Time со ссылкой на источники в окружении президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский был разочарован результатами своей поездки в США. Визит главы государства в Вашингтон состоялся в конце сентября 2023 года.

Согласно информации издания, украинского лидера разозлило отсутствие у западных партнеров интереса к конфликту между Киевом и Москвой. Из-за этого на смену оптимизму Зеленского и его попыткам оживить атмосферу на рабочих встречах пришли злость и желание скорее закончить совещания.

Ранее на Украине признали завершение конфетно-букетного периода в отношениях со странами Запада.

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