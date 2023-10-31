Посол Израиля раскритиковал Шольца за позицию ФРГ в голосовании ООН по Газе

Посол Израиля в Германии Рон Просор раскритиковал канцлера Олафа Шольца за позицию Берлина на голосовании ООН по сектору Газа, где немецкая сторона воздержалась от участия. Об этом сообщает газета Rheinische Post.

«Воздержание [на голосовании в ООН] в пятницу является морально неправильным, и история рассудит это. Государственный смысл означает активную поддержку Израиля, особенно в трудные времена», — заявил Просор.

Он подчеркнул, что настоящая дружба проявляется в действиях, а не только в словах, какими бы важными они ни были.

В то же время посол еврейского государства выразил благодарность Шольцу за полную поддержку Израиля после атак ХАМАС на территорию Израиля 7 октября.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла ближневосточную резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

Согласно документу, ООН требует от всех сторон конфликта соблюдения гуманитарно-правовых обязательств, в том числе по защите мирного населения и гражданских объектов. Резолюция призывает осуществить немедленную и беспрепонную доставку необходимых товаров в сектор Газа, а также обеспечить доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных организаций. Помимо того, в документе рекомендуется отменить требование Израиля к жителям Газы и сотрудникам ООН переместиться на юг палестинского анклава. За резолюцию отдали свой голос 120 стран, 14 оказались против, еще 45 воздержались,

Ранее посол Израиля в Германии назвал ХАМАС «кровожадными животными».