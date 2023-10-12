Посол Израиля в Германии назвал ХАМАС «кровожадными животными»

Посол Израиля в Берлине Рон Просор заявил в интервью Politico, что западные страны должны поддержать страну в борьбе с «кровожадными животными» ХАМАС.

Дипломат охарактеризовал операцию Израиля против радикального движения ХАМАС как борьбу «цивилизации против варварства» и «хорошего против плохого».

«Это люди, которые по сути ведут себя как животные и не имеют никакого уважения к детям, женщинам», — пояснил свою идею Просор.

По мнению посла, целью Израиля больше не может быть сдерживание ХАМАС, потому что подобные меры «не работают и никогда не сработают», и поэтому страна решила перейти «от сдерживания к искоренению».

«Это означает удаление Исламского государства ХАМАС и всей его военной инфраструктуры от наших границ», — сказал дипломат.

С раннего утра 7 октября Израиль подвергался обстрелу со стороны сектора Газа: движение ХАМАС объявило Израилю войну.

Обе стороны сообщают о сотнях раненых в Израиле и секторе Газа. Западные страны осудили агрессию ХАМАС, Иран — поддержал.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.