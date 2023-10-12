Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол Израиля в Германии назвал ХАМАС «кровожадными животными»

Посол Просор: Запад должен поддержать Израиль в борьбе с ХАМАС

close
100%
Majdi Fathi/Global Look Press

Посол Израиля в Берлине Рон Просор заявил в интервью Politico, что западные страны должны поддержать страну в борьбе с «кровожадными животными» ХАМАС.

Дипломат охарактеризовал операцию Израиля против радикального движения ХАМАС как борьбу «цивилизации против варварства» и «хорошего против плохого».

«Это люди, которые по сути ведут себя как животные и не имеют никакого уважения к детям, женщинам», — пояснил свою идею Просор.

По мнению посла, целью Израиля больше не может быть сдерживание ХАМАС, потому что подобные меры «не работают и никогда не сработают», и поэтому страна решила перейти «от сдерживания к искоренению».

«Это означает удаление Исламского государства ХАМАС и всей его военной инфраструктуры от наших границ», — сказал дипломат.

С раннего утра 7 октября Израиль подвергался обстрелу со стороны сектора Газа: движение ХАМАС объявило Израилю войну.

Обе стороны сообщают о сотнях раненых в Израиле и секторе Газа. Западные страны осудили агрессию ХАМАС, Иран — поддержал.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий