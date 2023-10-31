В Швеции высказались о наземной операции Израиля в секторе Газа

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что по мере расширения наземной операции Армии обороны Израиля на территории сектора Газа, противоборствующим сторонам необходимо избегать ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прямые удары по гражданским объектам не допускаются», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Билльстрем подчеркнул, что Израиль имеет право защищаться в соответствии с нормами международного права, однако напомнил, что ответ должен быть соразмерным.

Он не стал давать оценку, соблюдают ли стороны конфликта эти нормы.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу.