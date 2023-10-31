В Израиле признали планы выселить население Газы на Синай

Израиль признал существование планов выселения 2,3 млн жителей Газы на Синайский полуостров в Египет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Израиль признал <…> что одно из министерств составило <...> предложение о перемещении 2,3 миллиона жителей сектора Газа в Египет на Синайский полуостров», — заявили в офисе Нетаньяху.

В офисе премьер-министра уточняют, что документ датирован 13 октября и был отнесен администрацией к категории гипотетических планов. Согласно плану, после выселения населения Газы, ее территория не будет передана под контроль палестинской администрации или под контроль другого правительства анклава.

План вызвал возмущение в Палестине, официальный представитель президента Махмуда Аббаса заявил, что власти выступают против перемещения населения сектора Газа.

До этого председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что папа Римский Франциск разделяет взгляд президента России Владимира Путина на способ решения палестино-израильского спора.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.