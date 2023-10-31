В МИД Литвы пообещали поехать в США, чтобы добиться поддержки Украины

Европейские дипломаты рассчитывают поехать в Соединенные Штаты с целью убедить общество и представителей бизнеса в необходимости дальше поддерживать Украину. Об этом сообщает Politico со ссылкой на главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

По словам главы дипведомства Литвы, европейским дипломатам следовало бы «найти способы привлечь внимание общественности по обеим сторонам Атлантики».

В связи с чем Ландсбергис вместе с коллегами намерен поехать в отдельные американские штаты, чтобы встречаться с общественностью и представителями бизнеса по поводу поддержки Украины.

Как добавил литовский дипломат, «большая часть денег, израсходованных на Украину, шла из США».

При этом министр иностранных дел Литвы не уточнил, кто именно из глав МИД европейских стран подключится к поездке по американским штатам.

До этого экс-аналитик ЦРУ Джордж Биб спрогнозировал снижение поддержки Украины. Он пояснил, что в нынешней ситуации украинское руководство столкнулось перед неразрешимым противоречием — Киев не может ни просить мира, ни победить в конфликте.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.