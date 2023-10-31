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В Польше уличили ЕС в желании снизить роль НАТО в Европе

Евродепутат Шидло: изменения в договорах о ЕС снизят роль НАТО в Европе

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Global Look Press

Депутат Европейского парламента (ЕП) от польской партии «Право и справедливость», бывший премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что вносимые изменения в договора о Европейском союзе (ЕС) направлены на снижение роли НАТО в Европе и, вероятно, на вывод войск США из стран объединения. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) она заявила, что такое развитие событий понизит безопасность Польши и Европы в целом.

По словам Шидло, военное сотрудничество Варшавы с Вашингтоном – важная гарантия безопасности страны. После начала боевых действий на Украине Соединенные Штаты направили в Польшу «значительные силы», что позволило стране чувствовать себя в безопасности, считает парламентарий.

Между тем, заявила Шидло, разработчики изменений в европейских договорах собираются уменьшить роль НАТО в Европе и, возможно, даже вывести войска США из стран Евросоюза.

«Разрыв военного сотрудничества с США — это путь к уничтожению НАТО. Это приведет к крайней дестабилизации ситуации в Европе и подвергнет Польшу угрозе. Тот, кто заботится о благополучии нашей страны, не может согласиться на реализацию такого сценария», — подытожила она.

Ранее Шойгу рассказал об опасной для мировой безопасности линии Запада.

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