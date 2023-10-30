Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шойгу рассказал об опасной для мировой безопасности линии Запада

Шойгу: агрессивная линия Запада может привести к столкновению ядерных держав

close
100%
РИА «Новости»

Политика стран Запада, направленная на обострение конфронтации с Россией, может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. Об этом на 10-м Сяншаньском форуме по безопасности заявил министр обороны страны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Мероприятие проходит в Пекине в период с 29 по 31 октября. При этом в ходе своей речи глава военного ведомства указал, что Вашингтон и его союзники продолжают придерживаться линии на неуклонную эскалацию конфликта с Москвой.

«Линия Запада <...> несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями», — уточнил Шойгу.

Глава ведомства добавил, что американское правительство и руководство НАТО все еще рассчитывают лишить Россию воли к сопротивлению. Кроме того, их целью является подрыв безопасности страны.

Однако, по словам министра, текущая ситуация в зоне украинского конфликта свидетельствует о тщетности планов Запада. Все соответствующие надежды зарубежных правительств Шойгу назвал бесперспективными.

Также во время своего выступления глава военного ведомства рассказал, для чего США обмениваются с Южной Кореей данными о ракетных пусках. Как сказал Шойгу, в будущем американские военные планируют использовать эти сведения для сдерживания России и Китая.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил текущие отношения страны и Европейского союза (ЕС).

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий