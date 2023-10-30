Шойгу рассказал об опасной для мировой безопасности линии Запада

Политика стран Запада, направленная на обострение конфронтации с Россией, может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. Об этом на 10-м Сяншаньском форуме по безопасности заявил министр обороны страны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Мероприятие проходит в Пекине в период с 29 по 31 октября. При этом в ходе своей речи глава военного ведомства указал, что Вашингтон и его союзники продолжают придерживаться линии на неуклонную эскалацию конфликта с Москвой.

«Линия Запада <...> несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями», — уточнил Шойгу.

Глава ведомства добавил, что американское правительство и руководство НАТО все еще рассчитывают лишить Россию воли к сопротивлению. Кроме того, их целью является подрыв безопасности страны.

Однако, по словам министра, текущая ситуация в зоне украинского конфликта свидетельствует о тщетности планов Запада. Все соответствующие надежды зарубежных правительств Шойгу назвал бесперспективными.

Также во время своего выступления глава военного ведомства рассказал, для чего США обмениваются с Южной Кореей данными о ракетных пусках. Как сказал Шойгу, в будущем американские военные планируют использовать эти сведения для сдерживания России и Китая.

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