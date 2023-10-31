Польское издание оценило перспективы контрнаступления ВСУ

С момента начала боевых действий на Украине и последующего кризиса страны Запада не делали ставок на победу Киева. Об этом пишет издание Onet.

«Американские элиты, правда, расходятся в том, сколько и какую помощь готовы оказать Украине», — заметили в польском СМИ.

Неудачи ВСУ при наступлении могли быть желанным исходом для Вашингтона, говорится в статье.

В пользу такого может говорить то, что США никогда не выступали за поставку систем вооружений, чтобы это позволило добиться поражения российских военных.

В материале добавили, что мечты отдельных государств о потере Россией лица противоречат основам мировой политики, так как данная страна имеет слишком большой вес.

До этого экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн отметил, что ВСУ могут окончательно проиграть в ближайшие месяцы.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.