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Польское издание оценило перспективы контрнаступления ВСУ

Onet: США могут быть заинтересованы в поражении Украины

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Frank Augstein/AP

С момента начала боевых действий на Украине и последующего кризиса страны Запада не делали ставок на победу Киева. Об этом пишет издание Onet.

«Американские элиты, правда, расходятся в том, сколько и какую помощь готовы оказать Украине», — заметили в польском СМИ.

Неудачи ВСУ при наступлении могли быть желанным исходом для Вашингтона, говорится в статье.

В пользу такого может говорить то, что США никогда не выступали за поставку систем вооружений, чтобы это позволило добиться поражения российских военных.

В материале добавили, что мечты отдельных государств о потере Россией лица противоречат основам мировой политики, так как данная страна имеет слишком большой вес.

До этого экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн отметил, что ВСУ могут окончательно проиграть в ближайшие месяцы.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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Контрнаступление Украины
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