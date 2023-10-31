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В США считают, что Израиль проводит операцию в Газе без рекомендаций партнеров

Politico: в Вашингтоне заявили, что Израиль придерживается своего плана в Газе

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Depositphotos

Израиль сейчас проводит операции в секторе Газа в рамках своих планов, хотя Соединенные Штаты и давали советы еврейскому государству. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источник в американской администрации.

По информации СМИ, администрации американского президента Джо Байдена на фоне палестино-израильского конфликта предстоит разрешить две проблемы. В их числе предотвращение эскалации боевых действий и при этом поддержка Израиля в проведении наземных операций в Газе.

В газете пояснили, что операции Израиля «зашли дальше» рекомендаций Вашингтона. В США не рассчитывали, что израильская сторона начнет масштабные бомбардировки Газы и выключение интернета на территории анклава.

«Как мы понимаем, они реализуют задуманное, но это планы, которые они сами разработали», — обратил внимание американский чиновник.

Двойная дилемма еще серьезнее усугубляет сложную ситуацию для администрации США, пытающейся сдерживать военную операцию и помогать Иерусалиму.

До этого ХАМАС стало известно, что в обмен на освобождение палестинцев готово отпустить израильских пленных.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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