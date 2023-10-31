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Глава МИД Японии намерена на этой неделе посетить с визитом Израиль

Глава МИД Японии Камикава планирует на этой неделе совершить визит в Израиль

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Reuters

Глава министерства иностранных дел Японии Ёко Камикава намеревается на этой неделе посетить Израиль, сообщает ТАСС.

Выступая в бюджетной комиссии нижней палаты японского парламента, Камикава заявила, что если позволят обстоятельства, то она во второй половине текущей недели посетит Израиль.

Министр отметила, что Токио продолжит дипломатические усилия, которые направлены на урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной.

Ранее сообщалось, что правительство Японии ввело санкции в отношении физических лиц и компаний, связанных с палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Ограничения заключаются в блокировке финансовых активов частных лиц и компаний, которые помогали спонсировать радикальное движение.

Накануне стало известно, что правительство Японии рассмотрит решение о заморозке активов девяти руководителей ХАМАС, чтобы помешать его финансированию.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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