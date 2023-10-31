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Премьер Словакии Фицо заявил, что выступление Зеленского не заинтересовало ЕС

Премьер Словакии Фицо: обращение Зеленского в Евросовете встретили без интереса

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Radovan Stoklasa/Reuters

Видеообращение украинского президента Владимира Зеленского встретили на минувшем заседании Европейского совета без интереса. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чьи слова приводит ТАСС.

«Обращение Зеленского на заседании Евросовета было встречено без какого-либо интереса», — заявил он.

По словам словакского премьера, ранее украинского лидера везде встречали с аплодисментами, а сейчас ему не всегда позволяют выступить в некоторых законодательных органах.

Фицо отметил, что от обсуждений Европейского совета по Украине ощущалась «ужасная усталость».

Он также добавил, что у Евросоюза отсутствует собственная внешняя риторика, объединение попросту копирует политику Вашингтона и продолжает отправлять Украине деньги и вооружение, вместо того, чтобы предложить мирный план урегулирования.

Накануне газета «Украинская правда» писала, что республика постепенно уходит из топа важных тем для стран Запада после обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее экс-разведчик США рассказал о будущем Зеленского.

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