Володин рассказал о законах, вступающих в силу в конце октября и ноябре

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что закон о штрафах продавцов за навязывание товаров и услуг вступает в силу с 30 октября. Об этом сообщает Telegram-канале Госдумы.

По словам политика, данный закон дополнительно защитит россиян от недобросовестных продавцов. Как указал он, документ «исключит ситуации, при которых в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги, в результате чего покупатель несет лишние расходы».

Первый заместитель председателя конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова ранее рассказала, что этот закон устанавливает ответственность за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ и услуг за отдельную плату. Кроме того, согласно документу, отказывать клиенту или покупателю в основной услуге, если не будет оплачена дополнительная услуга, недопустимо.

Максимальное наказание за навязывание товаров работ и услуг — 40 тыс. рублей, а максимальный штраф за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя в связи с нарушением его прав — 300 тыс. рублей.

Также с 3 ноября начнет действовать закон о расширении внесудебной процедуры банкротства. Россиянин сможет подать заявление при задолженности от 25 тыс. руб. до 1 млн руб. Граждане без имущества и имеющие единственный доход в виде единого пособия на детей, на которое может быть обращено взыскание, смогут объявить себя банкротом через год после принудительного взыскания. Другие категории граждан смогут воспользоваться процедурой через семь лет.

Закон о безопасности газового оборудования вступит в силу с 29 ноября. Техобслуживанием газового оборудования в одном многоквартирном доме как в квартирах, так и в подъезде будет заниматься одна организация.

С 3 ноября будет действовать норма о господдержке технологических компаний. Благодаря закону господдержку получат небольшие высокотехнологичные организации. Кроме того, на промышленных предприятиях будут внедряться передовые разработки.

«Закрепляются такие основные понятия, как «инновационные технологии», «технологическая компания», «малая технологическая компания», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что в России финорганизации обязали сообщать в рекламе максимальную ставку по кредиту.

Ранее вступил в силу закон о цифровом рубле.