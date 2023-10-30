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Путин сравнил США с пауком

Путин сравнил США с пауком, который пытается затянуть весь мир в свою паутину

Президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане сравнил США с пауком, который пытается затянуть весь мир в свою паутину, передает телеканал «Россия 24».

По его словам, необходимо «знать и понимать, где находится корень зла, где этот самый паук, который пытается окутать своей паутиной всю планету, весь мир» и желает добиться стратегического поражения России на поле боя, «использует одураченных им на протяжении десятилетий людей на территории сегодняшней Украины».

Глава государства также отметил, что правящим элитам в Соединенных Штатах и их сателлитам выгодны конфликты на Украине, Ближнем Востоке и в других регионах.

До этого Путин заявил, что США используют Украину как «таран» против России и Союзного государства с Белоруссией.

Ранее Медведев назвал США и Украину «Пиндостаном» и «страной 404».

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