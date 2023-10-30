Путин рассказал о выступлении Шойгу на совещании по ситуации в Дагестане

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявили, что министр обороны России Сергей Шойгу на совещании по ситуации в Дагестане выступит с докладом и расскажет в том числе о ситуации в зоне специальной военной операции РФ на территории Украины. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».

По словам Путина, на совещании будет обсужден широкий круг вопросов. Он подчеркнул, что Шойгу вернулся из заграничной командировки, министр расскажет о результатах поездки, а также о ходе СВО.

До этого Шойгу заявил, что концепция Запада о «неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона» призвана обосновать появление в Азии сил Североатлантического альянса. Об этом министр сказал, выступая Сяншаньском форуме в Пекине.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будет продолжать военное и военно-техническое сотрудничество с заинтересованными странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе осуществлять поставки техники и совместные учения.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.