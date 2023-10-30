Россия заявила о прекращении действия соглашения о безвизе с Украиной

В министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва прекращает действия соглашения о безвизовых поездках граждан России и Украины. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.

В публикации отмечается, что документ, подписанный 16 января 1997 года, утратит силу 1 января 2024 года.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге, что безвизовый режим для граждан Украины сохраняется по гуманитарным соображениям.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут въезжать в РФ и выезжать из страны без виз на основании внутреннего паспорта. Украинцы могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.

Она напомнила, что введение визового режима произошло в одностороннем порядке со стороны Киева в 2022 году — а до того визового режима между Россией и Украиной никогда не существовало.

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