Президент Грузии заявила, что отказ стране в статусе кандидата в ЕС будет победой России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что если Европейский союз (ЕС) не предоставит Тбилиси статус кандидата на вступление в политическое объединение, то это будет «большой победой для России». Об этом она заявила в интервью CBS News.

«Это будет большой победой для России», — заявила глава государства, отвечая на вопрос, что будет, если Евросоюз откажет Грузии в статусе кандидата.

Зурабишвили также выразила мнение, что необходимо «некоторое общественное признание» со стороны Соединенных Штатов о том, что Вашингтон поддерживает кандидатуру Тбилиси на вступление в Европейский союз.

«Я знаю, что это тот язык, на котором США разговаривают с нашими европейскими партнерами, но то, что это повторяется на самом высоком уровне, имело бы значение для населения Грузии», — подчеркнула Зурабишвили.

До этого президент Грузии заявила, что Евросоюз должен поддержать исторический выбор грузин в пользу вступления в объединение и предоставить республике статус кандидата.

«Обращаюсь к нашим партнерам как президент этой страны, так как представляю этот народ и его исторический выбор, и имею полную легитимацию и полномочия вместе с этим народом и от его лица попросить для этой страны присвоение статуса кандидата», — отметила Зурабишвили.

Она добавила, что ЕС не должен бросать республику, чтобы помешать России «укрепить свое влияние в этом регионе с применением мягкой силы».

Ранее в Грузии заявили, что импичмент президенту не станет препятствием на пути в ЕС.