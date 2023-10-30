Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Грузии заявила, что отказ стране в статусе кандидата в ЕС будет победой России

Зурабишвили заявила, что отказ Грузии в статусе кандидата в ЕС станет победой РФ

close
100%
imago images/SKATA via Reuters Connect

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что если Европейский союз (ЕС) не предоставит Тбилиси статус кандидата на вступление в политическое объединение, то это будет «большой победой для России». Об этом она заявила в интервью CBS News.

«Это будет большой победой для России», — заявила глава государства, отвечая на вопрос, что будет, если Евросоюз откажет Грузии в статусе кандидата.

Зурабишвили также выразила мнение, что необходимо «некоторое общественное признание» со стороны Соединенных Штатов о том, что Вашингтон поддерживает кандидатуру Тбилиси на вступление в Европейский союз.

«Я знаю, что это тот язык, на котором США разговаривают с нашими европейскими партнерами, но то, что это повторяется на самом высоком уровне, имело бы значение для населения Грузии», — подчеркнула Зурабишвили.

До этого президент Грузии заявила, что Евросоюз должен поддержать исторический выбор грузин в пользу вступления в объединение и предоставить республике статус кандидата.

«Обращаюсь к нашим партнерам как президент этой страны, так как представляю этот народ и его исторический выбор, и имею полную легитимацию и полномочия вместе с этим народом и от его лица попросить для этой страны присвоение статуса кандидата», — отметила Зурабишвили.

Она добавила, что ЕС не должен бросать республику, чтобы помешать России «укрепить свое влияние в этом регионе с применением мягкой силы».

Ранее в Грузии заявили, что импичмент президенту не станет препятствием на пути в ЕС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий