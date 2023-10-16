Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Грузии заявили, что импичмент президенту не станет препятствием на пути в ЕС

В Грузии заявили, что запуск импичмента президенту не повлияет на путь в ЕС

close
100%
Zurab Tsertsvadze/AP

Член правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Георгий Кахиани заявил, что процесс импичмента президенту Саломе Зурабишвили не может стать препятствием на пути Тбилиси в Европейский союз (ЕС). Он подчеркнул, что обратные заявления являются политическими спекуляциями, передает телеканал Imedi.

«За этим процессом общественность наблюдала в прямом эфире три дня, и когда нарушается конституция, естественно, должна последовать реакция. Этот демократический процесс не может быть препятствием на пути европейской интеграции. Это всего лишь политические спекуляции», — сказал парламентарий.

До этого председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отныне формально исполняет свои обязанности после того, как Конституционный суд признал нарушение ею основного закона.

Он подчеркнул, что как бы ни закончилась процедура импичмента президента, партия уже достигла поставленной цели, ведь нарушение со стороны Саломе Зурабишвили Конституции Грузии не осталось без реагирования.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что на этой неделе орган проголосует по вопросу импичмента президента страны Саломе Зурабишвили.

Ранее в Грузии заявили, что президент саботирует процесс вступления страны в ЕС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий