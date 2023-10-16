В Грузии заявили, что импичмент президенту не станет препятствием на пути в ЕС

Член правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Георгий Кахиани заявил, что процесс импичмента президенту Саломе Зурабишвили не может стать препятствием на пути Тбилиси в Европейский союз (ЕС). Он подчеркнул, что обратные заявления являются политическими спекуляциями, передает телеканал Imedi.

«За этим процессом общественность наблюдала в прямом эфире три дня, и когда нарушается конституция, естественно, должна последовать реакция. Этот демократический процесс не может быть препятствием на пути европейской интеграции. Это всего лишь политические спекуляции», — сказал парламентарий.

До этого председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отныне формально исполняет свои обязанности после того, как Конституционный суд признал нарушение ею основного закона.

Он подчеркнул, что как бы ни закончилась процедура импичмента президента, партия уже достигла поставленной цели, ведь нарушение со стороны Саломе Зурабишвили Конституции Грузии не осталось без реагирования.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что на этой неделе орган проголосует по вопросу импичмента президента страны Саломе Зурабишвили.

Ранее в Грузии заявили, что президент саботирует процесс вступления страны в ЕС.