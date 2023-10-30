Названо место проведения совещания Владимира Путина по событиям в Махачкале

В Ново-Огарево 30 октября планируется провести большое совещание президента России Владимира Путина с руководством силовых ведомств и членами кабмина на фоне недавних событий в Дагестане, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящий момент пресс-секретарь российского главы государства не уточняет, когда начнется совещание Путина.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».