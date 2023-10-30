Вне зависимости от того, кто станет президентом Украины, он будет американским ставленником, а политика страны — антироссийской. Таким мнением поделился экс-премьер правительства Украины Николай Азаров в интервью «Известиям».

На вопрос о том, как будет развиваться конфликт в случае, если Зеленский останется президентом, Азаров ответил: «При чем здесь Зеленский? Я с 2014 года внимательно слежу за так называемой украинской политикой. На самом деле никакой украинской политики нет».

Экс-премьер напомнил, как в 2014 году разгорелся вооруженный конфликт на Донбассе. Хотя произошло это с подачи и. о. президента Александра Турчинова, на то имелось «решение американцев». По словам Азарова, затем антирусскую политику проводил Порошенко, которого сменил Зеленский. Всякий раз украинские лидеры не хотели найти «деятелей, которые смогли бы урегулировать конфликт».

В начале октября Зеленский заявил, что не намерен идти на второй срок, если выборы главы государства состоятся после окончания боевых действий.

Следующие выборы главы Украины должны пройти в 2024 году. Народный депутат Украины Ярослав Железняк заявлял, что проект бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на выборы.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.