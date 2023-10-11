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Зеленский заявил, что пойдет на второй президентский срок после окончания боевых действий

Зеленский заявил, что не будет идти на второй срок на выборах после конфликта

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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил румынскому изданию Digi24, что он не намерен идти на второй срок, если выборы главы государства состоятся после окончания боевых действий.

«Если бы война продолжалась — да, если бы война закончилась — нет. Я не могу убежать во время войны», — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, его страна находится на последней и самой сложной стадии конфликта, однако президент затруднился ответить, когда она закончится.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти принесли много зла народу страны, но самим украинцам надо решать, что делать дальше.

В Европарламенте заявляли, что поддержат Зеленского на возможных выборах президента Украины. Евродепутат от Германии Гуннар Бек сказал, что в содружестве давно сделали выбор в пользу действующего президента. По словам депутата Европарламента от Франции Тьерри Мариани, ему трудно представить, чтобы ЕС поддержал другого кандидата.

Следующие выборы главы Украины должны пройти в 2024 году. Народный депутат Украины Ярослав Железняк заявлял, что проект бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на выборы.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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