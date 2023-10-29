Министр обороны Саудовской Аравии посетит Вашингтон

Министр обороны и первый заместитель премьер-министра Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд 30 октября посетит Вашингтон и проведет консультации с ключевыми сотрудниками администрации США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации отмечается, что визит министра обороны Саудовской Аравии пройдет «на фоне расширения Израилем сухопутной военной операции в секторе Газа».

Американский портал Axios со ссылкой на источники также передает, что министр обороны королевства встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином, госсекретарем США Энтони Блинкеном, помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и несколькими сенаторами. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

До этого сообщалось, что министры иностранных дел девяти арабских стран потребовали от Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) обязать Израиль и сектор Газа немедленно прекратить огонь.

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявлял, что обострение палестино-израильского конфликта дает шанс на окончательное урегулирование ситуации.

24 октября в Центральном командовании Соединенных Штатов сообщили, эскадрилья истребителей четвертого поколения F-16 усилила военное присутствие США в регионе конфликта Израиля и Палестины.

Ранее в США заявили о провале политики Байдена на Ближнем Востоке.