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В Турции заявили, что все израильские дипломаты уже покинули страну

РИА Новости: все израильские дипломаты покинули Турцию еще 19 октября

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Shutterstock

Все израильские дипломаты покинули Турцию еще 19 октября, так что призыв главы МИД Израиля Эли Коэна к своим подчиненным «сложно понять», сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«На данный момент в Турции нет израильских дипломатов, все они покинули страну 19 октября. Ноту о намерении дипломатов посольства покинуть Турцию в свете последних событий МИД Турции получил 18 октября <...> Кому Коэн отдал указания вернуться из Турции, сложно понять, так как упомянутые им дипломаты уже покинули страну», — указано в сообщении.

По данным источника, дипломаты Израиля покинули Турцию по соображениям безопасности, а не из-за какого-либо дипломатического кризиса.

До этого глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что всем диппредставительствам в Турции нужно вернуться после заявлений президента Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержку Палестины.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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