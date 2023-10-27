В Польше заявили, что у российской армии «открылось второе дыхание»

Польский генерал Леон Коморницкий заявил, что у российской армии открылось второе дыхание, она перешла к наступательным действиям. Его слова приводит издание Do Rzeczy со ссылкой на передачу «Wieczorny Express».

Коморницкий констатировал, что Россия готовится к «долгосрочной войне».

«Россия никуда не торопится, у Путина отличное настроение. Недавно он был в Китае, он был полон юмора. Он был чрезвычайно доволен. У русской армии, можно сказать, открылось второе дыхание, она перешла к наступательным действиям почти на всем фронте», — сказал генерал.

В то же время он отметил, что с нынешней тактикой Вооруженные силы Украины (ВСУ) не выиграют конфликт, а Россия добьется своих целей. Коморницкий предположил, что в таком случае Украина превратится в «слабое, оболочечное государство, отрезанное от ресурсов, от Донбасса и с ограниченным выходом к Черному морю».

Западная Европа больше не верит в победу украинской армии, подчеркнул он.

Ранее польский полковник Петр Левандовский заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось совершить ротацию войск до начала наступательных операций российских сил.

«Интересно, однако, то, что русские предприняли определенные шаги и несколько опередили украинскую ротацию. Похоже, они знают о ней», — отметил военнослужащий.

Ранее сообщалось, что польские специалисты ремонтируют технику ВСУ рядом с линией фронта.