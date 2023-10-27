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В НАТО заявили, что время для приема Украины в альянс не пришло

Функционер НАТО Кокс заявила, что время для приема Украины в альянс не пришло

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава директората ядерной политики организации Североатлантического договора Джессика Кокс, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, подтвердила, что НАТО продолжает считать, что время для принятия в ее ряды Украины не пришло, передает ТАСС.

По ее словам, в рамках нового Совета Украина — НАТО (СУН), созданного на саммите альянса в Вильнюсе, предполагается проведение большого объема работы. Одно из заседаний СУН в рамках совещания министров обороны НАТО прошло несколько недель назад.

«Все союзники на нем действительно подтвердили свою поддержку сближению Украины с НАТО в это переходное время, признавая, что мы еще не находимся в той точке, в которой Украина может присоединиться к альянсу», — заявила Кокс.

Она отметила, что в Вильнюсе были сделаны важные шаги и сейчас в альянсе удваиваются усилия по формированию этих механизмов, чтобы сделать как можно более осуществимым и возможным вступление Украины в альянс в надлежащее время.

До этого посол Германии на Украине Мартин Егер опроверг заявления о том, что Берлин выступает против членства Киева в НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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