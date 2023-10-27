Польские специалисты ремонтируют технику ВСУ рядом с линией фронта

Специалисты холдинга Польской группы вооружений (PGZ) ремонтируют переданную Варшавой Киеву технику неподалеку от линии боевого соприкосновения между Россией и Украиной, где действует российская артиллерия. Об этом пишет Польское агентство печати.

Как следует из текста, представители PGZ часто выполняют работу у линии фронта, а также в зоне досягаемости действия крупнокалиберной артиллерии российской армии.

Для ремонта на территорию Украины обычно привлекаются специалисты, которые обладают опытом эксплуатации переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ) военной техники, отмечается в материале.

В частности, речь идет о САУ Krab, танках Leopard и транспортных средствах для перевозки боеприпасов на шасси грузовика Jelcz.

Специалисты отмечают, что используемая на фронте польская техника работает под высокими эксплуатационными нагрузками, которые значительно превышают количество циклов, на которое она изначально была рассчитана, пишет PAP.

«Гаубицы Krab уже превысили свой срок службы в несколько раз. Эта техника очень эффективно выполняет свои задачи. К сожалению, это приводит к тому, что она вызывает сильный интерес у противоположной стороны. Россия интенсивно охотится за ней», — заявил собеседник PAP на условиях анонимности.

Ранее в Польше сообщили об ошибке ВСУ, совершенной перед наступлением сил РФ.