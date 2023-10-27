В Британии объяснили, почему ЦАХАЛ не начинает наземную операцию в секторе Газа

Британский эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк заявил, что Армия обороны Израиля откладывает наземную операцию в секторе Газа, так как продолжает обучение мобилизованных резервистов и стремится дать как можно больше времени жителям Газы беспрепятственно уйти на юг анклава. Об этом он сообщил в беседе со Sky News.

Еще одной причиной Кларк обозначил необходимость позволить США ввести в регион дополнительные системы ПВО.

«Поэтому, когда эти три цели будут достигнуты, мы увидим ограниченную, но, тем не менее, наземную операцию в Газе», — сказал он.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее стало известно об отказе Нетаньяху подписать приказ о вторжении в Газу.