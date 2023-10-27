В Люксембурге раскритиковали встречу Орбана с Путиным

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель на саммите лидеров Европейского союза (ЕС) раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за встречу с президентом России Владимиром Путиным в КНР. Об этом сообщает «Европейская правда».

По словам Беттеля, встреча Орбана с Путиным — это «средний палец» для всех представителей Вооруженных сил Украины.

Премьер Люксембурга также отметил, что Евросоюз не должен стать заложником Орбана, который выдвигает финансовые условия в обмен на одобрение поддержки Киева.

»[Орбан заявляет]: если вам нужны деньги для Украины – тогда нам также нужны деньги для нас. Мы в этой ситуации не должны быть заложниками господина Орбана. Я убежден, мы должны найти положительные решения», — сказал Беттель.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия готова одобрить соглашение по выделению €500 млн из Европейского фонда мира странам ЕС для закупок оружия Украине, если Будапешт посетит делегация украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).

До этого четверо представителей оппозиционной политической партии Венгрии «Моментум» облили красной краской забор возле офиса премьер-министра страны Виктора Орбана за то, что тот провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в КНР незадолго до годовщины Венгерского восстания 1956 года.

Ранее в ЕС призвали Орбана и Фицо пересмотреть позицию по поддержке Украины.