В ЕС призвали Орбана и Фицо пересмотреть позицию по поддержке Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на саммите лидеров Европейского союза (ЕС) заявила, что другие члены политического объединения призвали лидеров Венгрии и Словакии, выступающих против поддержки Киева, пересмотреть свою позицию. Об этом пишет «Европейская правда».

По словам Каллас, Виктору Орбану и Роберту Фицо предложили подумать о последствиях продвигаемой ими политики.

«Они [Орбан и Фицо] высказывали свою позицию, а им, конечно же, задавали вопрос о том, как они видят будущее – какой будет альтернатива, если мы не будем помогать Украине. Если Россия победит, что дальше? Что, они считают, что мы будем в безопасности, если не поддержим Украину сейчас? И на этот вопрос они не ответили», — заявила Кая Каллас в ответ на вопрос, как на саммите выстраивается взаимодействие с Орбаном и Фицо.

Она подчеркнула, что с лидерами Венгрии и Словакии необходимо продолжать разговоры на тему поддержки Киева.

Ранее советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что власти страны предложили Евросоюзу разработать новую стратегию в отношении Украины и только потом определить, какая финансовая помощь потребуется этой стране.

До этого новый глава правительства Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что Братислава не станет оказывать Украине военную помощь. Киев может рассчитывать только на гуманитарную поддержку. По мнению Фицо, урегулировать конфликт могут только США и Россия, а Украина в этом вопросе не играет роли.

Ранее Словакия и Венгрия заблокировали выделение Украине денег от ЕС.