Евросоюз с трудом согласовал позицию по ситуации в секторе Газа

Страны Европейского союза (ЕС) несколько дней не могли сформулировать общую позицию относительно ситуации в секторе Газа, противоречием стало слово «пауза», которое ряд представителей объединения восприняли как призыв к прекращению огня. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейские дипломатические источники.

Как следует из текста, главы МИД Евросоюза обсуждали преимущества гуманитарной «паузы», «пауз» и других формулировок с понедельника. Однако строка о «гуманитарной паузе» в выводах саммита была сочтена слишком чувствительной несколькими странами ЕС, так как могла восприниматься призывом к прекращению огня в анклаве.

Газета отмечает, что для таких стран, как Германия, Австрия и Чехия, что-либо, напоминающее прекращение огня, стало слишком чувствительной темой, поскольку ранее они подчеркивали право Израиля на самооборону.

Спустя пять часов обсуждений лидерам ЕС в четверг удалось согласовать формулировку с призывом к «паузе по гуманитарным соображениям» несмотря на то, что Испания настаивала на конструкциях, которые звучали бы ближе к долгосрочному прекращению огня, следует из материала.

По словам собеседников газеты, обсуждение шло за закрытыми дверями и носило деликатный характер. В помещении не разрешалось использовать мобильные телефоны, а лидеры ЕС держали дипломатов в неведении, отметил источник.

«Учитывая длительные дискуссии и переговоры, которые потребовались, чтобы договорится по одним только формулировкам — оставив США, Катар и Египет, среди прочих, играть ключевую роль в войне — хрупкий консенсус ЕС может оказаться недолгим, так как премьер Израиля Биньямин Нетаньяху готовится начать полномасштабное наземное вторжение в Газу», — подытоживает Politico.

Ранее Европейский союз выделил на поддержку палестинцев еще €50 млн.