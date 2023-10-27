Европейский союз выделил на поддержку палестинцев еще €50 млн

Евросоюз выделит еще €50 млн гуманитарной помощи населению Газы, которое страдает из-за конфликта Израиля и ХАМАС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«Мы выделим дополнительно €50 млн гуманитарной помощи. Завтра, в пятницу, мы подпишем контракт на €40 млн с агентствами ООН. И еще €10 млн пойдут на доставку гуманитарной помощи завтра двумя рейсами через Египет», — сказала фон дер Ляйен.

25 октября Германия выступила за создание условий для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Как заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, Берлин призывает к паузе в боевых действиях и созданию «гуманитарных окон» в зоне конфликта.

26 октября дипломаты из России и члены их семей собрали и передали волонтерским организациям Израиля гуманитарную помощь для гражданского населения юга Израиля. Люди вынуждены были покинуть свои дома из-за эскалации палестино-израильского конфликта.

Жители, эвакуированные из северных и южных приграничных израильских территорий, останутся в пунктах временного размещения до конца текущего года.

Ранее ультраправый министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».