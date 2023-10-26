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Путин внес в ГД на ратификацию соглашение с Белоруссией о центрах боевой подготовки

В ГД на ратификацию внесли соглашение с Белоруссией о центрах боеподготовки

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу соглашение с белорусской стороной о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих Вооруженных сил РФ и Белоруссии. Документ размещен в базе данных Госдумы.

«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Соглашение было подписано в Минске 28 марта 2023 года. Оно определяет порядок взаимодействия Белоруссии и России по вопросам создания и функционирования учебно-боевых центров.

26 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия надеется на скорое присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). До этого премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко заявил, что его страна планирует стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) до конца 2023 года.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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