Экс-генсек НАТО дал характеристику Путину

Бывший генсек НАТО Хавьер Солана охарактеризовал президента России Владимира Путина как человека, который тщательно взвешивает свои слова. Об этом он заявил испанской газете El Pais.

Экс-генсек напомнил, что знаком с российским лидером. Солана отметил, что Путин «обдумывает вещи прежде, чем их сказать» и готовит темы.

«Он не был моим другом, но у меня с ним были очень неподдельные отношения», — признался бывший генсек.

Сравнивая Путина с первым президентом РФ Борисом Ельциным, он назвал нынешнего российского лидера более холодным человеком.

81-летний Солана в 90-х годах ХХ века был генеральным секретарем НАТО, а с 1999 по 2009 год занимал должность генерального секретаря Совета Европейского Союза.

24 октября в Кремле ответили на вопрос про двойников Путина. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вызывают улыбку сообщения в СМИ о двойниках российского лидера. Он отметил, что это «одна из категорий абсурдных информационных уток», которую с завидным упорством обсуждают в СМИ.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».