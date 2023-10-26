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Экс-генсек НАТО дал характеристику Путину

Экс-генсек НАТО Солана счел Путина человеком, тщательно взвешивающим свои слова

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Isaac Buj/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший генсек НАТО Хавьер Солана охарактеризовал президента России Владимира Путина как человека, который тщательно взвешивает свои слова. Об этом он заявил испанской газете El Pais.

Экс-генсек напомнил, что знаком с российским лидером. Солана отметил, что Путин «обдумывает вещи прежде, чем их сказать» и готовит темы.

«Он не был моим другом, но у меня с ним были очень неподдельные отношения», — признался бывший генсек.

Сравнивая Путина с первым президентом РФ Борисом Ельциным, он назвал нынешнего российского лидера более холодным человеком.

81-летний Солана в 90-х годах ХХ века был генеральным секретарем НАТО, а с 1999 по 2009 год занимал должность генерального секретаря Совета Европейского Союза.

24 октября в Кремле ответили на вопрос про двойников Путина. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вызывают улыбку сообщения в СМИ о двойниках российского лидера. Он отметил, что это «одна из категорий абсурдных информационных уток», которую с завидным упорством обсуждают в СМИ.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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