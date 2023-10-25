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Путин выразил сочувствие Израилю

Путин выразил сочувствие израильтянам, пострадавшим от действий ХАМАС 7 октября

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия с горечью и тревогой следит за событиями «на святой земле», которая обладает сакральным значением для ряда мировых конфессий. Об этом пишет ТАСС.

Заявление было сделано Путиным на встрече с главами религиозных организаций РФ.

«Россия на себе испытала и знает, что такое международный терроризм. <..> Я искренне хочу выразить соболезнования семьям израильтян и граждан других стран, чьи близкие погибли и получили ранения в ходе событий 7 октября», — подчеркнул президент.

До этого Россия подготовила альтернативный проект резолюции по Израилю и Газе. Резолюция будет рассмотрена в Совете Безопасности ООН в 22:00 мск, одновременно с предложенной США.

Проект российской резолюции призывает к немедленному прекращению огня и организации гуманитарных коридоров.

Американская резолюция осуждает нападение ХАМАС на Израиль, а также содержит призывы к освобождению заложников и признание права Иерусалима на самозащиту.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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Война в Израиле
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