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На Украине анонсировали производство «десятков тысяч» дронов в месяц

На Украине заявили, что будут производить десятки тысяч БПЛА в месяц к концу года

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РИА «Новости»

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Киев планирует производить десятки тысяч БПЛА в месяц, темпы планируется нарастить к концу года. Об этом он сообщил во время промышленного форума НАТО в Стокгольме, передает «РБК-Украина».

«До конца года это будут десятки тысяч [беспилотников] в месяц. И это то, что мы наращиваем даже быстрее обычных боеприпасов и боевого оружия», — заявил он.

Однако Камышин не уточнил, сколько БПЛА в месяц производит Украина на данный момент, отметив, что речь идет о «нескольких тысячах единиц».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что производство беспилотников в стране за год выросло в сотню раз, свыше 200 предприятий начали заниматься разработкой БПЛА. По его словам, подходы к развитию украинского военно-производственного комплекса существенно поменялись.

До этого Шмыгаль заявил, что во исполнение указа президента страны Владимира Зеленского в украинский бюджет на финансирование безопасности и обороны в следующем году будет заложено не менее 1,69 трлн гривен (около $46,3 млрд).

Ранее в Киеве заявили, что во всем мире закончились снаряды и их нужно производить на Украине.

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